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        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 35 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 35 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 13-19 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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