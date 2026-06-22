Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 42 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 42 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 15-21 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 17 zanlı tutuklandı, 25 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 28 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu
        Şırnak'ta 28 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli iş...
        Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        Şırnak'ta görev yapan hemşireye anlamlı veda
        Şırnak'ta görev yapan hemşireye anlamlı veda
        Goyan kilimine Avrupa ülkelerinden yoğun talep
        Goyan kilimine Avrupa ülkelerinden yoğun talep
        Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda gecesi düzenlendi
        Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda gecesi düzenlendi