Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. T.S. idaresindeki 31 RV 801 plakalı tır, Cizre-Silopi kara yolu Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.