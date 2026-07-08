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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        T.S. idaresindeki 31 RV 801 plakalı tır, Cizre-Silopi kara yolu Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak devrildi.

        Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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