Şırnak'ta "E-İhracat Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Şırnak'ta Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde E-İhracat Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, ticaretin dijital çağda daha kolay olduğunu, dünyanın her hangi bir ülkesine bir tıkla ticaretin yapılabildiğini söyledi.



Bununla ilgili üyelerine yönelik toplantılar düzenlediklerini dile getiren Geliş, şöyle konuştu:





"Uzmanlarımızın üyelerimize yapacakları sunumların faydalı olacağına inanıyorum. E - ticaret yapmak, faydalanmak isteyen kardeşlerimizi doğru bilgilendirme ve doğru hedefe ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız."



Konuşmanın ardından uzmanlar tarafından katılımcılara e-ihracatın temelleri, e-ihracat destekleri ve e-kolay ihracat platformları başlıklarında sunumlar yapıldı.





Toplantıya, Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hüseyni, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

