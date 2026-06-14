Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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