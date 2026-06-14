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        Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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