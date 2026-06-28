Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 73 AAK 398 plakalı otomobille 27 V 4610 plakalı hafif ticari araç, Sırrı Süreyya Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki hafif ticari araç ile motosiklete çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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