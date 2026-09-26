Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı

        Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı

        Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı

        Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

        Peygamber Sevdalıları Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Prestij Caddesi'nden İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

        Burada ilahiler okundu, şükür namazı kılındı, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkı için dua edildi.

        Derneğin il temsilcisi Selman Akman, yaptığı konuşmada, "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yaptıkları yürüyüşle bu etkinliği taçlandırmak istediklerini belirten Akman, şunları ifade etti:

        "Etkinliklerimiz öncesinde 15 gün 7-12 yaş öğrencilerimize çeşitli eğitimler verdik. Bugün de etkinliğin finalini gerçekleştirdik. Amacımız bu eğitimimizle çocuklarımıza namazı sevdirmek, onların namazı öğrenmelerini ve namaz bilinciyle yetişmelerini sağlamak. Bu eğitimlerimizle inşallah hayırlı ve namazı seven bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız namazla yetişir ve hayatlarını namazla inşa ve ihya ederler."

        REKLAM

        Etkinliğe aileler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Şırnak'taki 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final müsabakaları...
        Şırnak'taki 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final müsabakaları...
        Şırnak'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Şırnak'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda yarı final maçları yapıldı
        5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda yarı final maçları yapıldı
        Silopi Kaymakamı Partal, Kadın Futbol Takımını ziyaret etti
        Silopi Kaymakamı Partal, Kadın Futbol Takımını ziyaret etti
        Şırnak'ta ürettiği bal Paris'ten sonra Londra'dan da altın madalya kazandı
        Şırnak'ta ürettiği bal Paris'ten sonra Londra'dan da altın madalya kazandı
        5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final maçları yapıldı
        5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final maçları yapıldı