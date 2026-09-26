Şırnak'ta "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Prestij Caddesi'nden İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Burada ilahiler okundu, şükür namazı kılındı, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkı için dua edildi.

Derneğin il temsilcisi Selman Akman, yaptığı konuşmada, "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları yürüyüşle bu etkinliği taçlandırmak istediklerini belirten Akman, şunları ifade etti:

"Etkinliklerimiz öncesinde 15 gün 7-12 yaş öğrencilerimize çeşitli eğitimler verdik. Bugün de etkinliğin finalini gerçekleştirdik. Amacımız bu eğitimimizle çocuklarımıza namazı sevdirmek, onların namazı öğrenmelerini ve namaz bilinciyle yetişmelerini sağlamak. Bu eğitimlerimizle inşallah hayırlı ve namazı seven bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız namazla yetişir ve hayatlarını namazla inşa ve ihya ederler."

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Etkinliğe aileler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​