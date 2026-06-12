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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ö.T. idaresindeki 01 AGA 733 plakalı otomobil, Cizre-Şırnak kara yolu Bozalan mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.T, T.T. (7) ve Y.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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