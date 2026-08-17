Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Ağustos'ta terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 56 sentetik ecza, 3,82 gram bonzai, gümrük kaçağı 111 bin 400 paket sigara, 126 elektronik sigara, 1100 elektronik sigara tütünü, 21 cep telefonu, 262 gözlük, 12 kol saati ve 282 çeşitli malzeme ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 21 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.