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        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Haziran-5 Temmuz'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu hap, 1,98 gram sentetik uyuşturucu, 0,50 gram bonzai, 5,32 gram esrar, 2 bong, gümrük kaçağı 10 bin 800 paket sigara, 11 bin 265 muhtelif ilaç, 5 bin 600 elektronik sigara tütünü, 360 elektronik sigara, 10 cep telefonu, 2 kilo 100 gram altın, bakır sikke ve 52 kozmetik ürün ele geçirildi, 21 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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