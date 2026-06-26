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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

        Şırnak'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

        Şırnak'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Şırnak'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

        Şırnak'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesinde bir evin önünde park halinde iken motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Çalıntı motosikletin yerini güvenlik kameralarından tespit eden polis, zanlılar A.D. ve H.A'yı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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