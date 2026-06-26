Şırnak'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Şırnak'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesinde bir evin önünde park halinde iken motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çalıntı motosikletin yerini güvenlik kameralarından tespit eden polis, zanlılar A.D. ve H.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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