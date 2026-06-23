Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta Oto Sanayi Sitesi'ndeki 16 iş yerinin açılışı yapıldı

        Şırnak'ta Oto Sanayi Sitesi'ndeki 16 iş yerinin açılışı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde 16 iş yerinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Şırnak'ta Oto Sanayi Sitesi'ndeki 16 iş yerinin açılışı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde 16 iş yerinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Oto Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 16 iş yerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şırnak'ın yıllık 43 milyar petrol üretimi ve Habur Sınır Kapısı üzerinden yıllık 13 milyar dolarlık ihracatla parlayan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Kentteki huzuru, güveni, birlik ve beraberliği daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Bugün burada açılışını yaptığımız 16 iş yeri, bu yoldan günlük geçen yaklaşık 5 bin araca hizmet verecektir. 5 bin aracın hizmet aldığı bir yerde Allah her zaman bereket kapılarını açacaktır. Bu tür güzel yatırımları artırmamız, Cizre'yi daha da ileriye götürecektir. Bunun için hepimizin gayret göstermesi şarttır. Bugün burada açılan iş yerleri şehrimize önemli bir değer katacaktır. Bu nedenle büyük bir sevinç içerisindeyim. Açılışını yaptığımız iş yerlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum."

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da bü tür yatırımların ilçenin ekonomik ve ticari gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Durmuş, çalışmanın, gayretin ve helal kazancın hayat bulduğu topraklarda yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını, iş yerlerinin yalnızca ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda istihdama, üretime ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirterek, "Üreten, çalışan ve değer katan her girişim, memleketimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Özdemir ise kentte ticari ve ekonomik hayata ivme kazandıracak iş yerlerinin esnafa güç katacağını kaydetti.

        Şehrin bölgenin en önemli ticaret ve sanayi havzalarından biri olduğunu ifade eden Özdemir, "Bizim amacımız, bu potansiyeli en üst seviyeye çıkararak üretimimizi, istihdamımızı ve ilçemizin refahını artırmaktır. Yapımı tamamlanan bu yeni iş yerleri, Cizre'nin büyüyen vizyonunun ve esnafımızın üretim azminin en somut göstergesidir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından iş yerlerinin açılışı yapıldı.

        Programa, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve sanayi esnafı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek

        Benzer Haberler

        Cizre'de üretime ek güç: Yeni iş yerleri kapılarını açtı
        Cizre'de üretime ek güç: Yeni iş yerleri kapılarını açtı
        Binlerce yıllık kale duvarlarını spreyle boyadılar
        Binlerce yıllık kale duvarlarını spreyle boyadılar
        Ezidiler yıllar sonra döndükleri Mağara köyünde konforlu bir yaşama kavuştu...
        Ezidiler yıllar sonra döndükleri Mağara köyünde konforlu bir yaşama kavuştu...
        Uludere Belediyesi Meydan Yaylası yolunda çalışma yürütüyor
        Uludere Belediyesi Meydan Yaylası yolunda çalışma yürütüyor
        Şırnak'ta jandarmadan asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 94 şüpheli hakkında...
        Şırnak'ta jandarmadan asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 94 şüpheli hakkında...
        Şırnak'ta JASAT bir haftada 42 aranan şahsı yakaladı
        Şırnak'ta JASAT bir haftada 42 aranan şahsı yakaladı