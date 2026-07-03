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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Taha Eraslan (35) yönetimindeki 34 DVM 070 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin D-400 kara yolu Katran köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Zülfü Dardağan (37) ve Murat Gencer (46), ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Gencer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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