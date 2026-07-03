Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Mehmet Taha Eraslan (35) yönetimindeki 34 DVM 070 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin D-400 kara yolu Katran köyü mevkisinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile Zülfü Dardağan (37) ve Murat Gencer (46), ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Gencer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

