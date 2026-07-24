Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Körfez ve Orta Doğu ülkeleri ile yeni enerji hatları, ulaşım koridorları ve güzergahları için canla başla çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Komşu Müslüman ülkelerle de bu konuda çalışmalar yapıyoruz." dedi.



Bakan Bolat, Şırnak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.



Alışveriş merkezindeki bir iş yerinin açılışını gerçekleştiren Bolat, Şırnak ve ilçelerinde çok verimli buluşma ve toplantılar yaptıklarını, kent için önemli haberler paylaştıklarını söyledi.



İş yeri sahibine bol kazançlar dileyen Bolat, "Rabbim tüm esnafımızın işlerini rast getirsin. Şırnak halkı en güzeline ve iyisine layık. Hep birlikte huzur, mutluluk, esenlik ve refah içinde ülkemizi büyütmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Şırnak Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı"na katılan Bolat, burada yaptığı konuşmada, ülkenin güzide şehirlerinde sivil toplum kuruluşları, devlet erkanı, il müdürlükleri, esnaf ve sosyal kuruluşlarla, halkla ve KOBİ'lerle buluşmak, parti teşkilatıyla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir araya gelmek gibi çok geniş ve yoğun bir programla dünden bu yana Şırnak'ta bulunduklarını söyledi.



Şırnak'ta çok sıcak bir ev sahipliği gördüklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:



"Bütün yetkililerimize, değerli sevgili Şırnaklılara, partimizin ve ittifakımızın üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yetkililerine teşekkür ediyorum. Büyük bir enerjiyi sizlerden alıyoruz. Enerjinin merkezi Şırnak, bizlere de enerji ve motivasyon veriyor. Geçmişte arzu etmediğimiz gelişmeler oldu. Şırnak çok ciddi acılar çekti, yıkım yaşadı, daha 9-10 sene gibi kısa bir süre önce ama Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz belediyemizle, valiliğimizle, teşkilatlarımızla birlikte ve sivil toplum kuruluşlarının da önerileriyle muhteşem bir Şırnak'ı gün yüzüne çıkardık. 10 yılda adeta, yepyeni bir Şırnak meydana geldi. Şırnak'ta ticaret, lojistik, uluslararası ticaret, tarım, hayvancılık, madencilik, enerji, petrol, ulaşım ağları hepsi var. Allah'a şükürler olsun. Daha da iyi olacak."



Türkiye'nin iki ihracat gümrüğünden biri olan Habur Gümrük Kapısı'nı dün ziyaret ettiklerini anımsatan Bolat, orada değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.



Bakan Bolat, şunları aktardı:



"Habur'da özellikle Irak'taki merkezi hükümet ile Kuzey Irak yönetimi arasındaki son haftalarda varılan uzlaşmayla ticaretimiz, ihracatımız yeniden hızlanmaya başladı. Günlük tır girişleri, çıkışları yüzde 25 arttı temmuz ayı içinde. Diğer taraftan Suudi Arabistan'la yaptığımız anlaşma gereği yine Habur üzerinden Irak'a, Kuveyt'e uzanan transit güzergah ulaşıma açıldı, tırlarımız gidiyor. Aynı şekilde Suriye üzerinden Irak'a, Lübnan'a, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine transit koridorumuz 15 Nisan'dan itibaren çalışmaya başladı. Ticaretin artması ekonominin büyümesi anlamına gelmektedir. Hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri doğrultusunda Körfez ve Orta Doğu ülkeleri ile yeni enerji hatları, ulaşım koridorları ve güzergahları için canla başla çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Komşu Müslüman ülkelerle de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu aziz ve necip milletimiz her zaman duasıyla, desteğiyle bu güzelliklerin ve başarıların devamı için desteğini esirgemeyecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Biz de gece gündüz, 7/24 vatandaşımızın, halkımızın, ülkemizin hizmetinde bütün dünyada ve ülke içinde koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz."



Programlara Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

