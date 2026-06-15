Uludere'de tarımsal sulama kanalı çalışması sürüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla sulama kanalı yapım çalışması sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, Yeşilyova Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan sulama kanalının tamamlanmasıyla bölgedeki tarım arazilerine suyun daha düzenli ve etkin şekilde ulaştırılması hedefleniyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ürek, vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.









