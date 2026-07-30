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        Yağışlarla bitki örtüsü zenginleşen Faraşin Yaylası'nda arıcılar bal veriminden umutlu

        EKREM PAYAN / FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl etkili olan yağışlarla bitki örtüsü ve çiçek florasının zenginleştiği 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, gezgin arıcılar bal veriminden umutlu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Yağışlarla bitki örtüsü zenginleşen Faraşin Yaylası'nda arıcılar bal veriminden umutlu

        EKREM PAYAN / FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl etkili olan yağışlarla bitki örtüsü ve çiçek florasının zenginleştiği 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, gezgin arıcılar bal veriminden umutlu.

        Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin iklimi, zengin bitki örtüsü ve bol su kaynaklarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.

        Kış ve ilkbahar aylarında geçen yıllara göre daha fazla yağış alan yaylada çiçek çeşitliliğinin artması ve bitki örtüsünün yaz ortasında da canlılığını koruması, üreticilerde eylül ayında başlayacak bal hasadına ilişkin yüksek verim beklentisi oluşturdu.

        Yaz sezonunu yaylada geçiren arıcılar, geceleri çadır, karavan ve konteynerlerde konaklıyor, gün boyunca kovanların bakımını yapıyor.

        Yüksek rakımı sayesinde yaz boyunca serin kalan yaylada arıcılar, bu yıl yüksek verim ve kaliteli üretim bekliyor.

        - "Bu yıl iyi bir verim almayı bekliyoruz"

        Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Halit Sıtkı Altürk, AA muhabirine, yayladaki zengin bitki örtüsü ve çiçek florasının balın kalitesine önemli katkı sağladığını söyledi.

        Karakovan ve petek bal ürettiğini, yaylanın arıcılık için uygun bir yer olduğunu belirten Altürk, şunları kaydetti:

        "Şırnak'ın Uludere ilçesinde kalıyorum ancak yazın çok sıcak oluyor. Orada otlar çabuk kuruduğu için arının nüfusu gelişmiyor. Burada ise otlar çok fazla ve hep yeşil kalıyor. Havası serin, bitki örtüsü çok iyi. Mutluyuz. Yaklaşık 3 ay yaylada kalıyoruz. Bu yıl iyi bir verim almayı bekliyoruz."

        Mehmet Encü de 15 yıldır arıcılıkla uğraştığını anlatarak, Faraşin Yaylası'nın arıcılar için bulunmaz bir yer olduğunu dile getirdi.

        Arıcılara Faraşin Yaylası'nı öneren Encü, "Faraşin Yaylası'nı bitki örtüsü, lavantası, çiçekleri çok güzel olduğu için tercih ediyoruz. Buradaki arılar çeşit çeşit olan bitki örtüsünden faydalandığı için bala farklı bir aroma katıyor. Bu da bizim için büyük avantaj. Haziran ayının başlarında geliyoruz, eylül ayının sonuna doğru geri dönüyoruz. Bu yıl iyi yağış oldu. Arıcılar için su çok fazla, her yer yemyeşil. İyi bir verim bekliyoruz." dedi.

        - "Faraşin, çok güzel bir yayla, güzel bal alıyoruz"

        Abit Kaya ise arıcılığa 3 yıl önce başladığını, bal üretimi için 2 yıldır Faraşin Yaylası'nı tercih ettiğini söyledi.

        Yaylada hem verim hem de kalitenin arttığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Faraşin, çok güzel bir yayla, güzel bal alıyoruz. Burada binlerce çiçek çeşidi var, onun için burayı tercih ediyoruz. Burada verim daha çok. Sonbahara kadar yeşil kalıyor, çiçek ve ot bitmiyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yıl iyi bir verim bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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