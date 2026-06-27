Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek, vatandaşlarla buluştu
Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 27.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçedeki bir çay bahçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Somyürek, devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Somyürek, programa gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
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