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        Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek, vatandaşlarla buluştu

        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek, vatandaşlarla buluştu

        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlçedeki bir çay bahçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Somyürek, devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

        Somyürek, programa gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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