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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri GÜNCELLEME - Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını söndürüldü

        GÜNCELLEME - Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını söndürüldü

        Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını söndürüldü

        Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangına iş makinelerinin yanı sıra tırmık ve küreklerle müdahale etti.

        Yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter de havadan destek verdi.

        Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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