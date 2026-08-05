GÜNCELLEME - Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını söndürüldü
Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangına iş makinelerinin yanı sıra tırmık ve küreklerle müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter de havadan destek verdi.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü.
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