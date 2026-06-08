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        Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Bulut, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Metin Bulut, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Bulut, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Metin Bulut, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Metin Bulut, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti.

        Bulut, Vali Aygöl ile kentte yürütülen eğitim çalışmalarıyla ilgili görüşme yaptı.

        Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettiş Yardımcısı Müjdat Karadağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de bulundu.

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