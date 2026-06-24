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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli Valiliğinden bir askeri personelle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama:

        Tunceli Valiliğinden bir askeri personelle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama:

        Tunceli Valiliği, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında bir askeri personelin öğretmenevinde yaşı küçük bir kız çocuğunu alıkoymaya çalıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Tunceli Valiliğinden bir askeri personelle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama:

        Tunceli Valiliği, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında bir askeri personelin öğretmenevinde yaşı küçük bir kız çocuğunu alıkoymaya çalıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili idari inceleme yaptırıldığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        19 Haziran saat 15.30 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde bulunan öğretmenevinde konaklamaya ilişkin yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taraflar arasında herhangi bir şikayet bulunmamasına rağmen Valiliğimizce konuya ilişkin idari inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda konaklama kaydı bulunan bir şahsın odasına, kayıt işlemi bulunmayan bir kadın şahsın girmek istemesi üzerine öğretmenevi görevlilerinin kurum kuralları gereği buna izin vermediği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla da polis ekiplerinden destek talep edildiği anlaşılmıştır. Olayla ilgili yürütülen incelemede söz konusu kadın şahsın olay yerinde bulunmadığı, ekiplerimizce yapılan kimlik tespiti sonucunda ise şahsın iddia edildiği gibi yaşı küçük olmadığı, yetişkin olduğu, ayrıca tarafların birbirlerini uzun süredir tanıdıkları ve aralarında geçmişe dayalı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Haberde iddia edildiği gibi herhangi bir kişinin alıkonulması, cebir, tehdit, zor kullanma veya benzeri nitelikte bir suç unsuruna rastlanılmamış, aksine olayla ilgili şikayetçi ya da şikayete konu herhangi bir adli vaka bulunmadığı belirlenmiştir. Bu itibarla kamuoyunda yer alan 'yaşı küçük bir kız çocuğunu alıkoymaya çalıştığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

        Açıklamada, kamuoyunda sansasyon oluşturmaya yönelik, gerçeği yansıtmayan haberle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

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