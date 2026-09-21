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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli Valiliğinden kentte suç oranlarının arttığı iddialarına ilişkin açıklama:

        Tunceli Valiliğinden kentte suç oranlarının arttığı iddialarına ilişkin açıklama:

        Tunceli Valiliği, kentte organize suç, uyuşturucu ve asayiş olaylarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Tunceli Valiliğinden kentte suç oranlarının arttığı iddialarına ilişkin açıklama:

        Tunceli Valiliği, kentte organize suç, uyuşturucu ve asayiş olaylarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde bazı gruplar ve müzahir kişiler tarafından il ve ilçelerdeki organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı, başta uyuşturucu kullanımı ve ticareti olmak üzere suç oranlarında yükseliş yaşandığı, kolluk kuvvetlerinin ise bu hususlarda yeterli duyarlılığı göstermediği ve gerekli adli ve idari işlemlerin gerçekleştirilmediği yönünde kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

        Tunceli ve ilçelerinde önceki yıllarla kıyaslandığında suç oranlarında genel bir artış bulunmadığı, aksine düşüş meydana geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Ülke genelindeki veriler değerlendirildiğinde suç oranı en düşük şehirler arasında yer alan ilimizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tarafından güvenlik ve asayiş hizmetleri 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz ve kararlılıkla yürütülmektedir. Özellikle son dönemde narkotik suçlarla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye, asayiş olaylarından kamu düzeninin korunmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş, suç teşkil eden eylemlere ve bu eylemleri gerçekleştiren şahıslara yönelik gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Tunceli'nin huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin devam ettirilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

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        Açıklamada, uyuşturucunun ismine dahi tahammülün olmadığı ve bu anlayış doğrultusunda son suçlu yakalanıncaya kadar mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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