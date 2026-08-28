Tunceli'de 3 bin metre rakımda "peynir" mesaisi

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylalara çıkan köylüler, zorlu doğa şartlarında otardıkları küçükbaş hayvanlarının sütünden peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu ürünleri satıp geçimlerini sağlıyor.

İlçenin Gözeler, Havuzlu ve Şahverdi köylerinde yaşayan üreticiler, her yıl yaz aylarında sürülerini Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkarıyor.

Belirledikleri yaylalarda çadırda konaklayan köylüler, günün erken saatlerinde uyanarak küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya götürüyor.

Gün boyu sürülerinin peşinde kilometrelerce yol kateden köylüler, hayvanlarını 3 bin rakımlı dağ yamaçlarında, çayırlarda ve vadilerde otlatıyor.

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Bozayı, kurt ve çakal saldırılarına karşı sürekli nöbet tutan köylüler, küçükbaş hayvanlarını günde iki kez konakladıkları bölgeye getirerek sağım yapıyor.

Köylüler, daha sonra bu sütlerle peynir, yoğurt ve tereyağı hazırlıyor.

Yayla yollarında özellikle at ve traktör kullanan köylüler, zaman zaman değişen hava koşulları ve ani yağışlar nedeniyle de zorluk çekiyor.

Genellikle ekim ayına kadar yaylalarda kalan köylüler, ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendilerine ayırıyor kalanını da satıp geçimlerini sağlıyor.

- "Köpeklerimiz olmasa yaban hayvanlarıyla mücadele etmek çok zor"

Köylülerden Perihan Çakmaz, AA muhabirine, hayvanlarını günün ilk ışıklarıyla meraya çıkardıklarını, öğle ve akşam saatlerinde de yaylaya getirdiklerini söyledi.

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Sürüleri geceleri ağıllara koyduklarını ifade eden Çakmaz, "Sabah kalkıyoruz peynirle uğraşıyoruz, peynir süzüyoruz. Ondan sonra yemek yapıyoruz, çadırdaki işlerle uğraşıyoruz. Bölgede kurtlar ve ayılar çok. Bazen hayvanlarımızı takip edip saldırıyorlar. Köpeklerimiz olmasa yaban hayvanlarıyla mücadele etmek çok zor." dedi.

Hıdır Çakmaz da havaların ısınmasıyla alçaktaki yaylalardan zirvelerdeki yaylalara doğru çıktıklarını dile getirdi.

En son duraklarının Munzur Dağları'ndaki Kepır Yaylası olduğunu belirten Çakmaz, şöyle konuştu:

"Yaylaya ulaşım konusunda birkaç yıl öncesine kadar hep at kullanıyorduk. Şimdi ise yaylalara yol yapıldığından traktör kullanıyoruz. Yaylalarda özellikle akşamları kurt, bozayı ve çakal gibi yırtıcıları görmek mümkün. Yani bunlar da ister istemez bizi zorluyor. Çok dikkatli olmazsak eğer hayvanlarımızı telef edebiliyorlar."

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- Munzur Dağları verimli meralara ve su kaynaklarına sahip

Çakmaz, Munzur Dağları'nın verimli meralara ve su kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, "Kepır Yaylası'nda koyunların süt verimi artıyor ve bu da peynirin kalitesini etkiliyor. Yağ oranı da yüksek oluyor ve üretilen ürünlerin lezzeti bir başka oluyor." dedi.

Behzad Celali de yaklaşık 3 yıldır Ovacık'ta çobanlık yaptığını söyledi.

Mesleğinin zorlu yanlarının olduğunu ifade eden Celali, "Hayvanları genelde gece otlatıyoruz. Kepır Yaylası'nda kurtlar ve bozayılar çok fazla var ama bizim Kangal köpeklerimiz onları kovalayıp sürüye yaklaşmalarına izin vermiyor." diye konuştu.