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        Tunceli'de 5-9 Ağustos'ta düzenlenecek MamekiFest hazırlıkları tamamlandı

        Tunceli'de 5-9 Ağustos'ta düzenlenecek kültür, sanat ve spor organizasyonu "MamekiFest" için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Tunceli'de 5-9 Ağustos'ta düzenlenecek MamekiFest hazırlıkları tamamlandı

        Tunceli'de 5-9 Ağustos'ta düzenlenecek kültür, sanat ve spor organizasyonu "MamekiFest" için hazırlıklar tamamlandı.

        Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival, Atatürk Mahallesi'ndeki Cadde 62'de açılış programıyla başlayacak.

        Festivalde ünlü sanatçıların konserlerinden su sporlarına, açık hava sinemasından doğa yürüyüşlerine ve çocuk atölyelerine kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterileri, sokak sanatçıları ve erbane grubunun performansları eşliğinde kortej yürüyüşü ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'na geçilecek.

        Burada kurulacak TRT tırında çocuk programları, şişme oyun alanları, "Mikrofon Sende" etkinlikleri ve "Bir Tunceli Masalı" anlatımları çocuklarla buluşacak ve akşam saatlerinde vatandaşlar açık hava sineması keyfi yaşayacak.

        Festivalin ikinci gününde ise etkinliklerin adresi Tunceli Müzesi olacak. Müze bahçesi ve salonlarında düzenlenecek etkinliklerde 14D sinema gösterimleri ve "Tunceli Güzellikleri" fotoğraf sergisi açılışı yapılarak, Alican Turan'ın tiyatro gösterisi "Cemile Yenge" izleyicilerle buluşacak.

        Festivalin 7-9 Ağustos tarihlerindeki akşam programlarında ise Mameki Parkı'nda DJ performansları ve ödüllü bilgi yarışmalarının düzenleneceği sahnede ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

        7 Ağustos'ta Uğurcan Yerlikaya, dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu ve İrem Orak, 8 Ağustos'ta şarkıcı Ferhat Göçer, 9 Ağustos'ta ise şarkıcı Koray Avcı sahne alacak.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de Mameki ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yürütülen festival çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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