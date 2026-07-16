Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Atatürk Mahallesi 106. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

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