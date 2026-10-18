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        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tunceli’de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi’nde Ö.Y. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma esnasında Ö.Y. silahıyla O.A.’ya ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.A. ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Ö.Y’yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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