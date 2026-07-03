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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de dağda ayağı kırılan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp ambulansa ulaştırıldı

        Tunceli'de dağda ayağı kırılan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp ambulansa ulaştırıldı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Tunceli'de dağda ayağı kırılan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp ambulansa ulaştırıldı

        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.

        Kocatepe köyü mevkisindeki dağlık alana gezintiye giden 62 yaşındaki G.E'nin, patikada dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden alıp sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşıyarak köyde bekletilen ambulansa getirdi.

        G.E, tedavisi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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