Tunceli'de engerek yılanının ısırdığı kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli’de ormanlık alanda engerek yılanı tarafından ısırılan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında 60 yaşındaki Cemal Taş’ı el bileğinden engerek yılanı ısırdı.



Taş'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Zorlu arazi koşulları ve zaman kaybı yaşanmaması nedeniyle sağlık ekipleri jandarmadan helikopter talep etti.



Hazırlanan askeri helikopter, İl Jandarma Komutanlığındaki pistten havalanarak Taş’ın bulunduğu alana indi.



Ekiplerce helikoptere bindirilen Taş, Tunceli Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Taş, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

