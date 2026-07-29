Tunceli'de kayalık alana çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HV 923 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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