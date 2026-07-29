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        Tunceli'de kayalık alana çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Tunceli'de kayalık alana çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin kayalık alana çarpıp takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HV 923 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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