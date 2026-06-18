Tunceli'de kayıp olarak aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu.



İl merkezine bağlı Çıralı köyündeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Murat Özel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Özel'in cesedini köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda buldu.



Olay yerindeki incelemenin ardından Özel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Özel'in, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesinde görev yaptığı öğrenildi.

