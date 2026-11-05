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        Tunceli'de Salördek Ormanı, ekoturizm alanı olarak koruma altına alındı

        TUNCELİ'de sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen Salördek Ormanı, ekoturizm kapsamında koruma altına alındı. Gelecek yıl bölgede doğal yapıya uygun yürüyüş yolları, seyir alanları ve sosyal donatıların oluşturulması planlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Tunceli'de Salördek Ormanı, ekoturizm alanı olarak koruma altına alındı

        TUNCELİ’de sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen Salördek Ormanı, ekoturizm kapsamında koruma altına alındı. Gelecek yıl bölgede doğal yapıya uygun yürüyüş yolları, seyir alanları ve sosyal donatıların oluşturulması planlanıyor.

        Pülümür ilçesi Salördek köyü ile Nazımiye ilçesi arasında uzanan ormanlar, sonbaharla birlikte renk cümbüşüne sahne oldu. Kavak, meşe ve çınar ağaçlarının yaprakları sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarına dönüşürken, ardıçların yeşil dokusuyla bütünleşen manzara güzel görüntüler oluşturdu. Dağların yamaçlarından vadilerin derinliklerine uzanan ormanlar, kent merkezi ve çevre illerden gelen doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgeye gelenler, sonbahar manzaralarını fotoğraflarken, doğal yaşam alanlarında karşılaştıkları koruma altındaki yaban hayvanlarını da görüntüleyebiliyor.

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        ‘BUGÜNE KADAR KORUMUŞLAR, BUNDAN SONRA DA BERABER KORUYACAĞIZ’

        Zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Salördek ormanı, doğal dokusunun korunması ve sürdürülebilir doğa turizmine kazandırılması amacıyla ekoturizm kapsamında koruma altına alındı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, bölgede doğa yürüyüşüne katılıp incelemelerde bulundu. Aygöl, Salördek’in ekosistemine zarar verilmeden turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Cemal Süreya'nın bir sözü vardır. Der ki, 'Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.' Biz de dedik ki muhtemelen Salördek’te yürürken bu şiiri yazdı. Bu şehrin en önemli özelliği, doğasına sahip çıkması. Bütün canlara saygıyla sahip çıkıyorlar. Salördek'e yakışır bir koruma yapmamız lazım. Bir senedir çalışıyoruz. Bugün bunun müjdesini vermek istiyoruz. Salördek’i ekoturizm kapsamında koruma altına aldık. Önümüzdeki sene inşallah bu dönemlerde küp taşlardan doğaya uygun, tamamıyla ekosistemi koruyan yollar, seyir alanları, fotoğraf çekme yerleri, lavabolar, oturma alanları, banklar yapılacak. Yani Salördek artık koruma altına alınmıştır. Önümüzdeki sene için hazırlık içerisindeyiz. Salördekli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, bugüne kadar korumuşlar. Bundan sonra beraber koruyacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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