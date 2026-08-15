Tunceli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güneybaşı köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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