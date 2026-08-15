Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Tunceli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Güneybaşı köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek

        Benzer Haberler

        Tunceli'de "Cuma Buluşmaları" ile üreticiye yerinde bilgilendirme
        Tunceli'de "Cuma Buluşmaları" ile üreticiye yerinde bilgilendirme
        Tunceli'de heyelan anı kameralara yansıdı
        Tunceli'de heyelan anı kameralara yansıdı
        Tunceli'de koruma altındaki dağ keçileri Munzur Nehri kıyısında görüntülend...
        Tunceli'de koruma altındaki dağ keçileri Munzur Nehri kıyısında görüntülend...
        Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi
        Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi
        Munzur Dağları'nın 2 bin rakımlı yamaçları paraşütçülerin yeni rotası oldu
        Munzur Dağları'nın 2 bin rakımlı yamaçları paraşütçülerin yeni rotası oldu
        Elinden yaralanan hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi
        Elinden yaralanan hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi