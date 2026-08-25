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        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi

        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi

        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla 7/24 izlendiği belirtildi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Motorlu araç kullanan 2 sürücüye toplam 468 bin 258 lira idari para cezası uygulanmış, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Sürücü belgesi olmayan kişilerin kara yolunda motorlu araç kullanmasından, sürücü belgesi sınıfının yetersiz olduğu veya sürmeye yetkili olunmayan farklı bir sınıftaki aracın kullanılmasından dolayı 51 bin 629 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yetkili görevlilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ya da denetimden uzaklaşan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Sürücü ile yolcuların motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde kask ve gözlük gibi zorunlu koruyucu ekipmanları kullanmamasından dolayı 5000 lira idari para cezası uygulanmıştır.”

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        Açıklamada, sürücülerin can güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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