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        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası kesildi

        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere 416 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası kesildi

        Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücülere 416 bin lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla 7/24 izlendiği belirtildi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Düğün konvoyu oluşturarak diğer araçların geçişini zorlaştıran, tehlikeye sokan ve trafiğin akışını engelleyen 4 sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Tek tekerlek üzerinde sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Trafik kuralları hepimizin güvenliği içindir."

        Açıklamada, sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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