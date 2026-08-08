Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı mahallelerde belirledikleri iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 982 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirdi, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
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