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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı mahallelerde belirledikleri iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 982 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirdi, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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