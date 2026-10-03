Aksaray Valisi Murat Duru, medya temsilcileriyle bir araya geldi

Aksaray Valisi Murat Duru, kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında buluştu.

Aksaray Polisevi Toplantı Salonu'nda yapılan programda konuşan Vali Duru, göreve geleli 8 aydan fazla olduğunu söyledi.

Bu 8 aylık dönemde tüm ilçeleri ziyaret ettiğini ve her hafta bir köye gittiğini belirten Duru, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretlerimizde köylülerimizle görüşüyor ve onları dinliyoruz. Dileklerini ve sorunlarını not alıyor, hemen ilgili kurumlara iletip hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Bizim için kent merkezinde oturan vatandaşlarımız ne kadar önemliyse, kırsal bölgelerimizde oturan vatandaşlarımız da o kadar önemli. Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan hizmetlerimizi yürütüyoruz. Kentte bu dönemde asayiş olaylarında hızlı bir azalma oldu. Bunda güvenlik güçlerimizin özveriyle çalışmalarının payı büyük. Hepsine teşekkür ediyorum. Kentimiz için en önemli proje olarak gördüğümüz tren için gerekli çalışmalar devam ediyor. İhaleyi alan firmayla geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptık. Şantiye için yer belirledik kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak. Tarım ile ilgili güzel bir dönem geçirdik. Neredeyse tüm hasat alanlarına ziyaretler gerçekleştirdim. Bazılarında araçlara binerek hasat gerçekleştirdik. Üreticilerimiz rekolteden memnun. Organize sanayi bölgelerimizde de işler yolunda."

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Program soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.