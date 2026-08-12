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        Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 00:43 Güncelleme:
        Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hassas Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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