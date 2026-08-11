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        Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliye para cezası

        Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliye para cezası

        Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüşü yaptıran ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, köpekleri dövüştürdüğü öne sürülen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T'yi (23) yakaladı.

        Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 39 bin 96 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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