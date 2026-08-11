Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliye para cezası
Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.
Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüşü yaptıran ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, köpekleri dövüştürdüğü öne sürülen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T'yi (23) yakaladı.
Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 39 bin 96 lira ceza uygulandı.
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