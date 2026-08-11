Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliye para cezası

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, köpekleri dövüştürdüğü öne sürülen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T'yi (23) yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüşü yaptıran ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

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