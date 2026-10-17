Aksaray'da "5. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı

Aksaray'da "5. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" ceviz hasadıyla başladı.

Valilik öncülüğünde, Ağaçören ilçesindeki etkinliklerde, Vali Murat Duru ve protokol üyelerinin mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Duru ve beraberindekiler, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı, alanda kurulan stantları gezdi.

Ceviz hasadında konuşan Duru, festivalin bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Hasadını yaptığımız alanda yaklaşık 700 ceviz ağacı var. Bu ağaçların alanı 45 hektar, yaklaşık 3 ton ceviz yapıyor. Hasada ortak olduk, kardeşimize bereketli olsun." dedi.

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Ağaçören Belediye Başkanı Kemal Salman da ceviz hasadının ekim ayında yapıldığını, Ağaçören'in markası olan cevizin tanıtımını yapmak için festivalin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda şiir ve resimleriyle dereceye giren öğrenciler ile ceviz üreticilerine protokol üyelerince hediye takdim edildi.

Festival, iki gün boyunca çeşitli yarışmalarla sürecek.