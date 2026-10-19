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        Cam kemik hastası muhtar yaptıklarıyla mahallelinin gönlünü kazandı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da cam kemik hastalığına rağmen özveriyle muhtarlık görevini sürdüren Adem Atak, hayata geçirilmesine öncülük ettiği projeler ve vatandaşlarla kurduğu yakın iletişimle mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Cam kemik hastası muhtar yaptıklarıyla mahallelinin gönlünü kazandı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da cam kemik hastalığına rağmen özveriyle muhtarlık görevini sürdüren Adem Atak, hayata geçirilmesine öncülük ettiği projeler ve vatandaşlarla kurduğu yakın iletişimle mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

        Doğuştan cam kemik hastası 28 yaşındaki Adem Atak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak Çiftlik Mahallesi'nin muhtarı oldu.

        Azim dolu yaşam mücadelesiyle hayallerinin peşinden giden Atak, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen mahallesine hizmet etme gayretinden hiç vazgeçmiyor.

        Göreve gelmeden önce verdiği sözleri yerine getirmek için çabalayan Atak, AA muhabirine, kapısının ve gönlünün mahalle sakinlerine hep açık olduğunu söyledi.

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        Mahallelinin kendisini muhtar seçerek ödüllendirdiğini dile getiren Atak, şöyle konuştu:

        "Mahallemiz için birçok proje hayata geçirdik. Üç yeni park ve gençlerimiz için futbol sahası yapılmasını sağladık. Aksaray Belediyesi ve diğer kurumlar ile yaptığımız görüşmeler sayesinde mahallemize 135 aydınlatma direği dikilmesini sağladık. Yine aynı şekilde yeni halk ekmek büfelerini mahallemize kazandırdık. Minibüs hatları açtırdık, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla mahallemize daha konforlu yollar yaptırdık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ve yetim çocuklarımızın hem maddi hem de manevi anlamda yanlarında duruyoruz. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz. Belirli dönemlerde çam fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Her bir vatandaşımızın derdine, sıkıntısına ortak oluyorum. Sorunları çözmek için çalışmalar yürütüyoruz."

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        Atak, mahalle sakinlerinin kendisine duyduğu güvenin çalışma azmini artırdığını belirtti.

        - "Muhtarımızdan çok memnunuz"

        Mehtap Öz (48), 33 yıldır yaşadığı mahallede birçok sorunun çözüldüğünü ifade etti.

        Parklar ve bahçelerin düzenlenmesi, futbol sahası yapılması, köprüler inşa edilmesi ve minibüs duraklarının yenilenmesi gibi birçok projenin hayata geçirildiğini dile getiren Öz, "Eskiden minibüs mahallemize girmiyordu. 1,5 kilometre yürümek zorunda kalıyorduk. Hastalarımız için çok zor oluyordu. Muhtarımızdan çok memnunuz. Yaptığı ve yapacağı projelerin yanındayız. Sürekli bizimle beraber olması, bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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        Servis şoförlüğü yapan Ahmet Yaman (52) ise muhtarın dinamik yapısını ve çözüm odaklı yaklaşımını çok sevdiğini söyledi.

        Muhtarın hep vatandaşla iç içe olduğunu, bu durumdan memnun olduğunu belirten Yaman, mahalledeki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.

        Şambaz Er (60) de muhtarın verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmesinin herkesi mutlu ettiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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