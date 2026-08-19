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        Aksaray'da bal üretimi yapan Mersinli arıcıların zorlu mesaisi

        HACI ÖZKAN - Mersin'den Aksaray'ın Eskil ilçesine gelen gezgin arıcılar, farklı bitkilerin bulunduğu alanlarda hem zorlu çalışma koşullarına göğüs geriyor hem de sezon boyunca bal üretimi için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Aksaray'da bal üretimi yapan Mersinli arıcıların zorlu mesaisi

        HACI ÖZKAN - Mersin'den Aksaray'ın Eskil ilçesine gelen gezgin arıcılar, farklı bitkilerin bulunduğu alanlarda hem zorlu çalışma koşullarına göğüs geriyor hem de sezon boyunca bal üretimi için yoğun mesai harcıyor.

        Aksaray'ın Kökez köyündeki yaklaşık 450 kovanı bitki çeşitliliğinin yoğun olduğu alanlara yerleştiren üreticiler, kanola ve ayçiçeği tarlaları ile kır dikeni bulunan arazilerde doğal bal elde etmek için çaba gösteriyor.

        Üreticilerden Mehmet Balcı, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır Aksaray'a geldiklerini, bölge halkının kendilerine sağladığı kolaylıklardan çok memnun kaldıklarını söyledi.

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        Gezgin arıcılık rotalarının Mersin Erdemli'den başlayıp Aksaray'a uzandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Arılarımız için çok uygun alanlar gösterildi. Burada önce kanola ve diken bitkilerinde, ardından ayçiçeği tarlalarında üretim yapıyoruz. Tamamen doğal bal üretiyoruz. Sezonda yaklaşık 3 ton süzme bal ve 1 ton petek balı elde ettik. Başka bir bölgede bu verimi yakalayamamıştık. Eylül ortasına kadar buradayız, sonra Erdemli'ye döneceğiz."

        - "Bizim ürünlerimizde kesinlikle şeker yok, tamamen doğal"

        Ahmet Karakaya da ekip arkadaşlarıyla 450 kovandan süzme, petek ve karakovan balı elde ettiklerini dile getirdi.

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        Karakaya, "Piyasada glikoz ve şeker katkılı ucuz bal da satılıyor. Bizim ürünlerimizde kesinlikle şeker yok, tamamen doğal. Günlük 150-200 arı sokmasına maruz kalıyoruz ama vücudumuz alıştı. Zorluğuna rağmen işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Arılarımız ilkbaharda şeker takviyesine ihtiyaç duymadan üretebiliyor"

        Niğde'de öğretmenlik yapan Süleyman Balcı da yaz tatilinde babasının yanında arıcılıkla uğraştığını söyledi.

        Bölgenin bitki örtüsü bakımından arıcılığa çok uygun olduğunu vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

        "Erdemli'de baharı geçirdikten sonra buraya geliyoruz. Arılarımız ilkbaharda şeker takviyesine ihtiyaç duymadan üretebiliyor. Sezon boyunca üç sağım yapıyoruz."

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        Balcı, her bir tenekeye net 26 kilogram bal doldurduklarını belirterek, "Eylülde arılarımızı keçiboynuzu çiçeğinden faydalanmaları ve kışa hazırlanmaları için tekrar Mersin'e götürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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