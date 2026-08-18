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        Ticaret Bakanı Bolat, Aksaray'da konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Özellikle muhalefetin elindeki belediyelerde yaşanan yanlış uygulamalar, yolsuzluklar, bir sürü beceriksizlikler, hizmetlerin geriye gitmesi, vatandaşın bunalması karşısında vatandaşımız 25 yıllık bu eser ve hizmet siyasetinin önemini tekrardan daha güçlü bir şekilde hissediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Bolat, Aksaray'da konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Özellikle muhalefetin elindeki belediyelerde yaşanan yanlış uygulamalar, yolsuzluklar, bir sürü beceriksizlikler, hizmetlerin geriye gitmesi, vatandaşın bunalması karşısında vatandaşımız 25 yıllık bu eser ve hizmet siyasetinin önemini tekrardan daha güçlü bir şekilde hissediyor." dedi.

        Bolat, Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve protokol üyeleri tarafından Aksaray Valiliği bahçesinde karşılandı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, daha sonra Vali Duru'dan kentte yürütülen kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi aldı.

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        Bolat ve beraberindekiler ardından Belediye Başkanı Dinçer'i makamında ziyaret etti. Dinçer, ziyarette kentte yürütülen belediyecilik çalışmaları hakkında Bolat'a bilgi verdi.

        AK Parti Aksaray İl Başkanlığına geçen Bolat, burada, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önemine dikkati çekti. Kentsel dönüşümlerle Türkiye'nin fiziki altyapısı ve üstyapısının komple değiştirildiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:

        "İnşallah, Türkiye olarak bir daha böyle acılar yaşamayız. AK Parti'nin hizmet yolculuğunda 25 yıl geride kaldı. Halkımız, bu 25 yılın 23 yılından fazlasında hükümet etme görevini AK Parti'ye verdi. 2002 sonundan bu yana toplumun tüm kesimleri için gerçekten büyük hizmetler yaptık. Altyapı üstyapı hizmetleri inanılmazdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 300 milyar dolarlık yatırımla kara yolları, demir yolları, havaalanları, köprüler ve tüneller yaptı. Bazıları buna dudak bükebilir. Bunlar olmasaydı ülke ekonomisi büyüyebilir miydi? Kişi başına milli gelir 3 bin dolarlardan 18 bin 500 dolarlara çıkabilir miydi. Toplam milli gelir 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara çıkabilir miydi. Üniversiteler, okullar, derslikler, spor merkezleri, yurtlar ve sulama yatırımları yapılabilir miydi. İş bilenin kılıç kuşananın. Bizim belediyelerimiz yan gelip yatmaz. Diğerlerini görüyorsunuz akılları fikirleri maalesef fırıldaklıkta ve filmde. Bizimkiler gece gündüz çalışırlar hizmet yaparlar. "

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        Bolat, 24 yılda halkın esenliği ve yaşam standartlarının artması için çok büyük hizmetler yapıldığını ifade etti.

        Birçok milletvekili ya da belediye başkanının muhalefet saflarından ayrılarak AK Parti saflarına katıldığını söyleyen Bolat, şöyle konuştu:

        "Bu durum giderek de hızlanacağa benziyor. Özellikle muhalefetin elindeki belediyelerde yaşanan yanlış uygulamalar, yolsuzluklar, bir sürü beceriksizlikler, hizmetlerin geriye gitmesi, vatandaşın bunalması karşısında vatandaşımız 25 yıllık bu eser ve hizmet siyasetinin önemini tekrardan daha güçlü bir şekilde hissediyor. Bunu gören siyasiler de birçokları muhalefetten ayrılıp AK Parti saflarına geliyor. Tabii ki kapsayıcı, birleştirici ve kuşatıcı olacağız. 23 yılda Türkiye ekonomisi birken AK Parti bunun üzerine 6 büyük ekonomi koydu ve 7'ye çıkardı. Yani 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara çıkmak demek 6 kat dolar bazında büyümek demek. Dış ticaret 2002'de 50 milyar dolardı 400 milyara yani 8 katı büyümüşüz mal ve hizmetler bazında. İstihdam 21 milyon kişi iken 32 milyon 700 bine yükseldi. 11 milyon 500 binden fazla insanımıza iş bulduk."

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        - "İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bütçede biraz daha rahatlama olacak"

        Ülkenin 3,5 yıl önce dünyanın en büyük karasal depremini yaşadığına dikkati çeken Bolat, depremlerin ardından 11 kenti ayağa kaldırabilmek için 105 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını hatırlattı.

        Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu 105 milyar dolarlık yük olmasaydı hükümetimiz emekliye, esnafa, çiftçiye, işçiye, memura, gençlere ve kadınlara daha büyük imkanları verebilirdi. Deprem bölgesindeki 13 milyon insanı orada kaderleriyle baş başa asla bırakamazdık. Bunların sonuna geliniyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bütçede biraz daha rahatlama olacak. İnşallah vatandaşlarımıza yönelik imkanlar daha da artırılacak."

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        Bolat daha sonra MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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