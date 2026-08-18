Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Avrupa hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor

        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Avrupa hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Avrupa hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sürdürüyor.

        İtalyan başantrenör Lorenzo Pintus yönetiminde Aksaray Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Kuzeyboru, sezonun ilk haftasında 4 Ekim'de sahasında oynayacağı Afyon Belediye Yüntaş karşılaşmasına yoğun tempo ve kondisyon antrenmanlarıyla hazırlanıyor.

        Başantrenör Pintus, AA muhabirine, sporcuların birbirine uyum sağlaması ve fiziksel kapasitelerini artırması amacıyla yoğun fitness ve salon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Sultanlar Ligi'nin zorlu ve uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Pintus, "Fiziksel olarak geçen yıldan iyi bir takım kalmış, şu anda iyi durumdayız. Kısa süre sonra maç ritmini yakalayacak seviyeye geleceğiz. Transferlerimizi tamamladık. Yönetimimiz detaylı incelemelerin ardından kadromuzu güçlendirdi. Kendisini kanıtlayacak genç oyuncularımızın yanı sıra libero, pasör çaprazı ve köşe mevkilerine Sultanlar Ligi'ni iyi bilen oyuncuları dahil ettik." diye konuştu.

        REKLAM

        Pintus, yeni sezonda hedeflerini yakalamak adına çok başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade etti.

        Savaşçı bir takım kimliği oluşturmak istediklerini anlatan Pintus, şöyle konuştu:

        "Sultanlar Ligi her yıl kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Tüm takımlar önemli yabancı oyuncu transferi yaptı. Bilmediğimiz bazı oyuncular var. Ligin seviyesi çok yüksek. Biz hedefimizi Avrupa kupalarında mücadele etmek olarak belirledik. Bu yolda çok çalışmamız gerekiyor. Kendi seviyemizdeki maçları zaten kazanmamız gerekiyor ancak ligin zirvesindeki büyük takımları yenmek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

        REKLAM

        - "Antrenmanlarımız keyifli ve eğlenceli geçiyor"

        Milli voleybolcu Ergül Avcı ise yüksek tempoda, verimli ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

        Birkaç hafta sonra her şeyin yerine oturacağını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

        "Yeni hocamız Pintus, çok sıcakkanlı ve samimi. Antrenmanlarımız keyifli ve eğlenceli geçiyor. Kuzeyboru'da hedef her zaman sezonu en yukarıda tamamlamaktır. Güzel voleybol sergileyerek bunu herkese göstermek istiyoruz. Bunun için sabah akşam çalışıyoruz. Umarım taraftarlarımıza seyir zevki yüksek bir sezon izlettiririz. Sultanlar Ligi'nde bu yıl kadro kaliteleri birbirine çok denk takım var. Saha içerisindeki uyumu yakalayan her takım can yakabilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Piyasa değeri 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi Aksaray jandarmadan...
        Piyasa değeri 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi Aksaray jandarmadan...
        Aksaray'da alevler daireyi sardı bina boşaltıldı
        Aksaray'da alevler daireyi sardı bina boşaltıldı
        Apartman dairesindeki yangında, 14 kişi dumandan etkilendi
        Apartman dairesindeki yangında, 14 kişi dumandan etkilendi
        İHA ve SİHA'lar, elektronik gürültü filtresiyle daha sessiz çalışacak
        İHA ve SİHA'lar, elektronik gürültü filtresiyle daha sessiz çalışacak
        Aksaray'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Aksaray'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Park halindeki araca çarpıp kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakaland...
        Park halindeki araca çarpıp kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakaland...