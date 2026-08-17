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        Aksaray'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Aksaray'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Şifahane Mahallesi 3154. Sokak'ta 8 katlı apartmanın 7. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Apartmanda yaşayanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yoğun dumanın oluştuğu binada 6 kişi dumandan etkilendi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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