Aksaray'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Giriş: 17.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Şifahane Mahallesi 3154. Sokak'ta 8 katlı apartmanın 7. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartmanda yaşayanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yoğun dumanın oluştuğu binada 6 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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