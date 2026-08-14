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        Aksaray'da midesinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da midesinde uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Aksaray'da midesinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da midesinde uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 şüphelinin yutma yoluyla uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

        Gözaltına alınıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelilerden 1 kilogram 531 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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