KOAH'lı kadın ördüğü bebeklerle hastalığının yükünü hafifletiyor

AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da yaşayan KOAH hastası Kamile Akça, sağlık sorunlarının oluşturduğu stres ve sıkıntılardan uzaklaşmak için ördüğü el emeği bebekleri satarak hem kendine uğraş alanı oluşturuyor hem de sosyal hayattan kopmamaya çalışıyor.

KOAH ve iltihaplı romatizma hastası 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Akça, evdeki zorlu günlerini daha kolay geçirmek amacıyla 7 yıl önce cep telefonundan videolar izleyerek örgü bebek yapmayı öğrendi.

Kış aylarında hastalığının şiddetlenmesi nedeniyle evden çıkamayan Akça, günlerini tığ ve iplerle örgü bebekler yaparak geçiriyor. Akça, yazın gelmesiyle el emeği ürünlerini kent merkezinde açtığı tezgahında satışa sunuyor.

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- Örgüyle olumsuz düşüncelerden uzaklaşıyor

Eşi de kalp hastası olan Akça, AA muhabirine, saatlerce emek verdiği bir bebeği 3-4 günde tamamladığını söyledi.

Hastalığının yarattığı olumsuz etkileri örgü örerken unuttuğunu vurgulayan Akça, şöyle konuştu:

"El işi yapmak benim için bir terapiden farksız. Evdeki stresten ve hastalıktan uzaklaşmak için kendimi tamamen el işine veriyorum. Hastalığımı bu ilmeklerle unutuyorum. KOAH ve iltihaplı romatizma hastası olduğum için kışın dışarı çıkamıyorum, evde kalmak zorunda kalıyorum. Kışın sabırla ördüğüm bebekleri yazın dışarı çıkarak satıyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle sürekli evde kapalı kalmak istemiyorum, böylece insanlarla iletişim kuruyorum."

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Bu uğraşın kendisine hem moral olduğunu hem de yazın emeğinin karşılığını aldığını belirten Akça, evde oturup hastalığa teslim olmak yerine bir hobiye tutunmanın insanı hayata bağladığını dile getirdi.