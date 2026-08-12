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        Aksaray'da vinç kullanan işçi elektrik akımına kapılarak öldü

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kullandığı vinç elektrik tellerine temas edince akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Aksaray'da vinç kullanan işçi elektrik akımına kapılarak öldü

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kullandığı vinç elektrik tellerine temas edince akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Köşk Yaylası'nda sondaj kuyusunda temizlik yapan işçi Metehan Temel'in (27) kullandığı vinç, elektrik tellerine temas etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Akıma kapılan ve ağır yaralanan Temel, sağlık görevlilerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Temel, burada yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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