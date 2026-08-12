Aksaray'da vinç kullanan işçi elektrik akımına kapılarak öldü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kullandığı vinç elektrik tellerine temas edince akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 12.08.2026 - 12:59 Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kullandığı vinç elektrik tellerine temas edince akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Köşk Yaylası'nda sondaj kuyusunda temizlik yapan işçi Metehan Temel'in (27) kullandığı vinç, elektrik tellerine temas etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Akıma kapılan ve ağır yaralanan Temel, sağlık görevlilerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Temel, burada yaşamını yitirdi.
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