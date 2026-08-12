Aksaray'da vinç kullanan işçi elektrik akımına kapılarak öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.