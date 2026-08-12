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        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Aksaray etabı tamamlandı

        TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 12 şehri kapsayan Anadolu Dostluk Rallisi'nin Aksaray etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Aksaray etabı tamamlandı

        TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 12 şehri kapsayan Anadolu Dostluk Rallisi'nin Aksaray etabı tamamlandı.

        Yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ve "iz bırakmak" temalarıyla düzenlenen rallide, çoğunluğu klasik araçlardan oluşan konvoy 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na ulaştı.

        Burada düzenlenen törende konuşan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, amaçlarının Türkiye'nin dört bölgesinden geçerek insanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu söyledi.

        İnsanlar arasındaki en iyi iletişimin saha çalışmasıyla olduğunu belirten Serin, şöyle konuştu:

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        "Bu vesileyle yurt dışından katılanlar ve yurt içinden katılanlar ilk defa birbirini 2 Ağustos'ta İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gördü. Sultanahmet Meydanı'ndan çıkıyorsun, Çanakkale Troya, Edremit Kazdağları, Selçuk Efes, Muğla Dalyan, Denizli Pamukkale, Antalya Korkuteli, Konya Mevlana, Niğde Müzesi, Romantik Havuzu, şimdi Aksaray. Aksaray'ın doğasıyla birlikte Ankara'ya gideceğiz, orada da noktalayacağız."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz ise misafirleri Aksaray'da en iyi şekilde ağırladıklarını ve Ankara'ya uğurladıklarını kaydetti.

        Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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