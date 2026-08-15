Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 594 sentetik hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 lira ele geçirildi.

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