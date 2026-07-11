Aksaray'da belediyenin oluşturduğu lavanta bahçesinde sezon açılışı yapıldı

Aksaray Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Morun En Güzel Tonlarına Yolculuk Günleri" kapsamında doğal fotoğraf stüdyosu olarak tasarlanan lavanta bahçesi ziyarete açıldı.



Aksaray-Ankara kara yolu yakınındaki 20 dönümlük tarım arazisine kurulan lavanta bahçesinin sezon açılışında konuşan AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, güzel kokunun Peygamber'in en çok sevdiği şeylerden olduğunu, lavanta bahçesinin de çok güzel koktuğunu söyledi.



Emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla şehre yeni yaşam alanları kazandırdıklarını ifade etti.



- "15-20 gün bahçemiz ziyaret edilebilecek ve ardından da hasadını gerçekleştireceğiz"



Belediye Başkanı Evren Dinçer de 4 yıl önce atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürdüklerini ve şehre turizm noktasında önemli bir değer kazandırdıklarını söyledi.



Lavanta bahçesinin, tarım ve turizmin buluştuğu güzel bir alan olduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:



"Aksaray'ımız, tarım şehri. Tarımsal üretim ve faaliyetlerin birçoğunda en ön sıralardayız. Alternatif tarımın teşvik edilmesi çok önemli. Endemik bitki türleri açısından da şehrimizin zenginliği çok fazla. Böyle olunca bize de böyle faaliyetleri yapmak kalıyor. Bu yıl da yine sizlerin katılımıyla lavanta bahçemizin açılışını yapıyoruz. 15-20 gün bahçemiz ziyaret edilebilecek ve ardından da hasadını gerçekleştireceğiz. Hem gençlerimize çevreyi, doğayı tanıtmak hem tarımsal faaliyetleri göstermek hem de bahçe ortamını yaşatabilmek, bizim en önemli hedefimiz. Güzel anılar ve hatıraları sizlerle birlikte biriktireceğiz."



Duanın ardından Aydoğdu, Dinçer ve beraberindekiler, açılış kurdelesini keserek lavanta bahçesini ziyarete açtı.



Katılımcılar, tüllerle süslenmiş, salıncak ve bankların da bulunduğu bahçede mor çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çektirdi.



Programda katılımcılara aşure ve lavanta dondurması ikram edildi.

