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        Aksaray'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Aksaray'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


        Adem Gündüz (55) idaresindeki 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan baba Adem Gündüz ile oğlu Bedirhan Gündüz (18) yaralandı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Gündüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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